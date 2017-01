Журнал "Врач и информационные технологии"

Содержание 6-го номера журнала

“Врач и информационные технологии» за 2016 г.

Медицинские информационные системы

Я. И. Гулиев, Д. В. Белышев, Е. В. Кочуров. Медицинская информационная система «Интерин PROMIS Alpha» – новые горизонты. Стр. 6-15

Аннотация. Медицинская информационная система «Интерин PROMIS Alpha», новая версия МИС семейства «Интерин PROMIS», и новая программная платформа «Интерин IPS», на которой она реализована, являются практическими разработками, в которых нашли отражение результаты исследований группы компаний «Интерин» последних лет. Новая версия медицинской информационной системы сохраняет все функциональные возможности прежних версий МИС, но при этом обеспечивает новые качественные характеристики функционирования системы в целом и работы в ней пользователей. Разработанная технология позволяет проводить плавную модернизацию более ранних версий системы, обеспечивая стабильность работы информационной системы в процессе обновления.

Ключевые слова: медицинская информационная система, импортозамещение, новые технологии разработки

информационных систем.





В. Л. Малых, С. В. Рудецкий, М. И. Хаткевич. Активная МИС. Стр. 16-24.

Аннотация. В работе обсуждается концепция активной МИС, нашедшей заметную поддержку исследователей в области медицинской информатики и искусственного интеллекта, как в нашей стране, так и за рубежом. В качестве основы для реализации концепции активной МИС предлагается принять сеть обработки сложных событий, реализуемую на основе мультиагентного подхода. Описывается прототип такой сети, разработанный в ИПС им. А. К. Айламазяна РАН. Поднимается проблема выделения и классификации событий, происходящих в среде медицинской организации. Статья будет полезна архитекторам и разработчикам современных МИС.

Ключевые слова: медицинские информационные системы, нервная сеть предприятия, обработка сложных событий, сеть обработки событий, мультиагентные системы, онтологии.



С. И. Комаров, Д. В. Алимов. Применение механизма многокомпонентности при информатизации крупного ЛПУ с филиалами. Стр. 25-33.

Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей применения механизма поддержки мультипликативных структур МИС при информатизации крупных ЛПУ с филиалами. Статья будет полезна как архитекторам и разработчикам МИС, так и пользователям современных МИС.

Ключевые слова: медицинская информационная система, информатизация здравоохранения, филиалы лечебно-профилактических учреждений, механизм многокомпонентности.



М.С. Елоев, В.М. Клипак, О.А. Жеребко, Я.И. Гулиев, М.И. Хаткевич, Д.В. Белышев, А.М. Емелин, А.О. Жеребко. Проект по созданию Информационной системы управления крупного многопрофильного медицинского учреждения. Итоги. Стр. 34-48.

Аннотация. В статье представлен опыт построения Информационной системы управления 9 лечебно-диагностического центра Минобороны России. Построение комплексного решения информатизации для кластера лечебных учреждений, входящих в медицинскую организацию, является задачей не тривиальной, процесс построения занимает много времени, технологически сложный и наукоемкий. Обобщение данного опыта, а также описание некоторых ключевых решений и являются предметом данной статьи. Делается вывод о возможности без приложения значительных усилий тиражировать получившуюся конфигурацию в крупных медицинских организациях Министерства обороны РФ.

Ключевые слова: медицинская информатика, медицинская информационная система, информационная поддержка медицинской организации.

Защита персональных данных

Я. И. Гулиев, А. А. Цветков. Обеспечение информационной безопасности в медицинских организациях. Стр. 49-62

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы защиты персональных данных в медицинских организациях в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов регуляторов Российской Федерации, обсуждаются актуальные угрозы информационной безопасности, которые характерны для медицинских информационных систем. Предложены необходимые меры, которые должны обеспечить информационную безопасность, включая модель архитектуры защищенной информационной среды медицинской организации.

Ключевые слова: защита персональных данных, медицинская организация, законодательство, нормативные документы, угрозы информационной безопасности, информационная среда медицинской организации, медицинская информационная система, инциденты информационной безопасности





ИТ и экономика здравоохранения

Ю. А. Камышина, А. В. Павлов, Ю. В. Петровичева, А. В. Сергеев, М. С. Смирнов, М. И. Хаткевич, Ю. И. Хаткевич. Автоматизация процесса расчета фактической себестоимости медицинских услуг в крупном лечебно- профилактическом учреждении. Стр. 63-78

Аннотация. Эффективное управление крупным лечебно-профилактическим учреждением (ЛПУ) невозможно без средств информационной поддержки процесса экономического анализа. В основе экономического анализа деятельности ЛПУ лежит расчет себестоимости медицинских услуг. Адекватный расчет себестоимости медицинской услуги – это сложная задача. В данной статье описывается проблематика, предлагается решение для расчета фактической себестоимости медицинских услуг в крупном лечебно-профилактическом учреждении, которое основывается на использовании специализированной методики и взаимодействии двух информационных систем: медицинской информационной системы и системы автоматизации финансово-хозяйственной и экономической деятельности. Описываемое решение было с успехом применено на практике в крупном ведомственном лечебно-профилактическом учреждении поликлинического типа (Поликлиника).

Ключевые слова: информационная поддержка лечебно-профилактического учреждения, экономический анализ деятельности, себестоимость медицинских услуг, медицинская информационная система, система автоматизации финансово-хозяйственной и экономической деятельности.





Указатель статей, опубликованных в журнале в 2016 г. Стр. 79-80

Medical information systems

Y. I. Guliev, D. V. Belyshev, E. V. Kochurov. Medical information system Interin PROMIS Alpha – new horizons. P.6-15

Abstract. The new Interin IPS software platform and Interin PROMIS Alpha Healthcare Information System, which is a new version of the Interin PROMIS HIS family and which is based on this platform, are the results of intensive research carried out by Interin Group experts. The new version retains all the functionality that benefits older versions of HIS while at the same time providing new quality characteristics for the system functioning. The developed technology allows to smoothly upgrade earlier versions of the system ensuring the updating stability of the information system.

Keywords: medical information system, import substitution, new technology of information systems development



V. L. Malykh, S. V. Rudetskiy, M. I. Hatkevich. Active MIS. P. 16-24

Abstract. Article is devoted to Active MIS in which the computer uses the active event processing network to generate clinical and administrative alerts or make treatment recommendations. The article will be useful to architects and developers of modern MIS.

Keywords: medical information system, enterprise nervous system, complex event processing, event processing network, multi-agent systems, ontology



S. I. Komarov, D. V. Alimov. Use of the multicomponent mechanism at informatization of the large hospital with branches. P. 25-33

Abstract. The Article is devoted to discuss the application of low-level multicomponent mechanism of HIS at the large hospital with branches informatization process.

Keywords: hospital information system, healthcare system informatization, hospital branches, multicomponent mechanism.



M. S. Eloev, V. M. Klipak, O. A. Zherebko, Y. I. Guliev, M. I. Khatkevich, D. V. Belyshev, A. M. Emelin, A. O. Zherebko. A Project for the Creation of a Management Information System for a Large Multidisciplinary Healthcare Organization. The Results. P. 34-48.

Abstract. The paper presents the experience of building the Information Management System of 9 Medical and diagnostic center of the Russian ministry of defense. Building integrated solutions for medical institutions included in a medical organization is not a trivial task; the build process takes a long time, technologically and knowledge-intensive. The generalization of this experience, as well as a description of some key decisions are the subject of this article. The paper concludes that it is possible to use the created system configuration as a model for military health care facilities.

Keywords: health informatics, healthcare information system, information support of healthcare organization



Processing of the personal data

Y. I. Guliev, A. A. Tsvetkov. Ensuring Information Security in Healthcare Organizations. P. 49-62.

Abstract . The article addresses issues of protection of personal data in medical organizations in accordance with the laws and regulations of the Russian Federation regulators, discussing topical information security threats that are specific to medical information systems. We propose the necessary actions to ensure information security, including secure information architecture model among healthcare organizations.

Keywords : protection of personal data, medical organization, legislation, normative documents, information security threats, information environment of the medical organization, medical information system, information security incidents





IT and the economics of healthcare

U. A. Kamyshina, A. V. Pavlov, U. V. Petrovitcheva, A. V. Sergeyev, M. S. Smirnov, M. I. Khatkevich, J. I. Khatkevich. Automation of the process of calculating the actual cost of medical services in a large healthcare organization. P. 63-78

Abstract. Effective management of the large healthcare organization is impossible without information support of the economic analysis process. Calculation of cost of medical services is the cornerstone of the economic analysis of activity of healthcare organization. Adequate calculation of cost of medical services is a complex challenge. This article describes the problems, proposed a solution that is based on the use of specialized techniques and the use of two information systems: healthcare information system and system of automation of financial and economic activities, and describes software for the calculation of the actual cost of medical services in a large healthcare organization.

Keywords: information support of healthcare organization, economic analysis of activities, cost of medical services, healthcare information system, system of automation of financial and economic activities



Directory of articles, published in the magazine in 2016 year. P.79-80.







О журнале: Издается с 2004 года в двух версиях: бумажной и электронной

Входит в перечень журналов, рекомендованных ВАК

Главный редактор – академик РАМН В.И.Стародубов

www.idmz.ru , idmz@.mednet.ru

(495)618-07-92