Стимулирующие системы оплаты труда в здравоохранении в рамках введения эффективного контракта.

Автор: Ф.Н. Кадыров

Под ред. академика РАМН В.И.Стародубова.



ISBN 978-5-903834-06-8

Количество страниц: 360

Год издания: 2014

Издательство: ИД «Менеджер здравоохранения»

Тематика: Правовые аспекты оказания платных услуг в здравоохранении

О книге

Книга посвящена описанию того, что представляет собой эффективный контракт, какова процедура его внедрения, какие выплаты стимулирующего характера и системы оплат труда могут использоваться для решения конкретных задач, стоящих перед учреждениями здравоохранения при финансировании за счет различных источников.

Для кого эта книга

Книга предназначена для руководителей и специалистов органов управления здравоохранением, учреждений здравоохранения, экономистов, бухгалтеров медицинских организаций, специалистов системы обязательного медицинского страхования, сотрудников кадровых служб, организаторов здравоохранения и врачей.

Об авторе

Доктор экономических наук, автор более 20 монографий и более 200 высокоцитируемых статей по вопросам экономики здравоохранения, а также методических материалов по различным экономическим проблемам здравоохранения. Является крупнейшим отечественным исследователем вопросов оказания платных услуг, оплаты труда, эффективности деятельности медицинских учреждений и целого ряда других. Заместитель директора ФГБУ ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, заместитель главного редактора журнала «Менеджер здравоохранения»